Una procura per la toga no vax. Il Csm non lo sanziona ma valuta se premiarlo

Angelo Giorgianni, autore del libro negazionista "Strage di Stato" è in corsa per fare il procuratore capo a Caltanissetta. Lo annuncia lui stesso in un'intervista. Il Csm sarà a chiamato a valutare. C'è il rischio che venga perfino promosso

Roma. Il Csm sentirà Angelo Giorgianni. Non per sanzionarlo per i deliri complottisti su Covid e vaccini, ma per valutare se promuoverlo a più alti incarichi. Scaricato da Nicola Gratteri che in pratica lo ha definito un turlupinatore (“la mia prefazione nasce da un abstract non del tutto corrispondente” al libro, versione smentita da Giorgianni: “il pdf del libro inviato al dottor Gratteri, fatto salvo l’editing finale, è fedele al testo pubblicato”), redarguito da magistrati e intellettuali, ebbene, non solo il giudice complottista né si pente né si dissocia dal co-autore antisemita ma il vero guaio è che rilancia. La notizia la dà lo stesso Giorgianni, l’autore del libraccio “Strage di Stato – Le verità nascoste della Covid 19”, un testo dai contenuti tanto guasti che anche il prefatore Gratteri ha dovuto prendere le distanze. Intervistato da TgCom, annuncia che verrà audito dal Csm e che è in corsa per fare il procuratore capo di Caltanissetta.