Furbetti del Covid: denunciare o non denunciare?

Secondo Tim Parks, l’inglese che ci conosce bene, e che ora è anche italiano, siamo tutta appartenenza, tutta lealtà, e il tradimento è un disvalore che copre ogni cosa e esclude anche gli atti di civismo. Un po’ ha ragione, come succede in tutte le generalizzazioni antropologiche etniche o nazionali, quelle che ora la cancel culture vuole vietare fino a impedire il modesto riferimento agli occhi a mandorla di molte stirpi asiatiche. Eppure l’Italia di oggi è figlia di due estensioni del dominio del tradimento: una sacrosanta, la delazione come strumento di lotta alla mafia e al terrorismo, quale che sia il giudizio sul controllo giudiziario debole e spesso perverso di fenomeni come il pentitismo; l’altra fortemente dubbia o decisamente penosa, l’estesa rete di delazioni pelose e pelose chiamate in correità di cui fu tessuta la stagione delle cosiddette “mani pulite”, l’epoca feroce del si salvi chi può e del mors tua vita mea. In forme varie, tra cui quelle fanatiche e moralistiche che hanno determinato il cambiamento della nostra costituzione materiale di sistema e la fine dei partiti, il disvalore del tradimento come slealtà e inganno ha fatto la sua corsa anche nel paese dell’omertà e dell’appartenenza santificate. Di civismo a volte stolidamente e crudelmente malinteso siamo stati campioni, dunque.

