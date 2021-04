Così la Meloni usa la mozione contro Speranza per logorare Salvini e la Lega

Quando giovedì Giorgia Meloni ha denunciato via social network “l’inadeguatezza e l’incompetenza” del ministro Speranza, chiedendone la rimozione attraverso mozione di sfiducia, dal Carroccio hanno iniziato a sbuffare: “Eccoci, ci risiamo”. Perché a quasi nessuno è sembrato che il vero obiettivo nelle mire della leader di Fratelli d’Italia potesse essere il responsabile delle politiche sanitarie del governo. Bensì Matteo Salvini, che contro Speranza tuona e strepita e si straccia le vesti da mesi, e che però si trova costretto a fare i conti con le ragioni dell’opportunità politica: potrebbe mai sfiduciare il ministro di un governo di cui è parte integrante? Equivarrebbe a sfilarsi da Draghi, che soltanto ieri ha ribadito di aver “sempre trovato infondate le critiche nei confronti del ministro Speranza, di cui ho stima”. Tant’è che se fino a qualche giorno fa Salvini non aveva particolari remore nel definirlo “un ministro non all’altezza del ruolo”, ora si limita a bofonchiare che “governare con Speranza e il Pd non è semplice, ma necessario”.

