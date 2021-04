L'autogolpe di Orlando

Prosegue la costruzione della teoria del complotto sulla caduta del governo Conte. Ad aver inaugurato il filone è stato Goffredo Bettini che nel manifesto di “Agorà”, la sua nuova area culturale nel Pd, sostiene che il governo Conte sarebbe caduto “per una convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli e dunque, per loro, inaffidabile”. Il guru della segreteria Zingaretti ha specificato poi che ci sarebbe stato un ruolo delle “tecnocrazie” e di “interessi precisi” come le grandi industrie. Sul tema, a supporto dell’intuizione di Bettini, è intervenuto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, all’epoca vicesegretario del Pd: “Non credo ci sia stato un complotto, ma c’è stata sicuramente una ostilità diffusa delle élite di questo paese che vedono il populismo come un fatto accidentale e non come il frutto della deresponsabilizzazione progressiva delle classi dirigenti”.

