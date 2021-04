Segre eletta presidente della commissione contro l'odio: "Il linguaggio dell'odio mi ha ferito tutta la vita"

La senatrice a vita: "Questo inizio di commissione è una di quelle piccole pietre che nei cimiteri ebraici si mettono sulle tombe per dire ‘Io sono venuto a trovarti'. E questa è la mia pietra”

"E adesso cominciamo! Devo dire che sono molto emozionata. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni", ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, giungendo alla prima seduta della commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, della quale è stata eletta presidente. “E' qualcosa che sento profondamente", ha aggiunto Segre, "visto che il linguaggio dell'odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita. Ho cominciato a sentire molto presto le parole dell'odio e se posso concludere la mia vita mettendo una di quelle piccole pietre che nei cimiteri ebraici si mettono sulle tombe per dire ‘Io sono venuto a trovarti', allora anche questo inizio di commissione è una piccola pietra”.