"Gratteri deve scusarsi. Prefazione imperdonabile a libro aberrante". Parla Ayala

Sentite cosa dice Giuseppe Ayala, amico di Giovanni Falcone, il pm del maxiprocesso, toga simbolo negli anni delle stragi: “Se Nicola Gratteri ha scritto la prefazione senza leggere il libro siamo di fronte a qualcosa di imperdonabile. Se l’ha scritta dopo averlo letto è un’aggravante”. Stiamo parlando ancora del libraccio negazionista “Strage di Stato - Le verità nascoste della Covid-19”. Uno degli autori è un magistrato della corte d’appello di Messina. Le tesi che stanno dietro al testo ormai le conoscete: “I vaccini acqua di fogna”, “non è morto nessuno di Covid”. Ayala, stiamo zitti? “Assolutamente no. Innanzitutto diciamo che sono tesi ai confini della psichiatria”. E’ foraggio per le campagne di tutti gli spostati no vax, quelli che seminano zizzania contro i vaccini. Chi le ricordano? “I terrapiattisti, gente che non distingue la realtà. Apprendo che uno degli autori è un magistrato. Non è un problema di sanzioni. Anche io la penso come Luciano Violante. E’ qualcosa di più importante. Non bastano provvedimenti anche se il Csm delle valutazioni dovrà pure farle”.

