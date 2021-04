La cassa, la Raggi, i due mandati. Le rogne di Conte sono ancora tutte da risolvere

In fondo è un po’ il destino di chi fa del barcamenarsi la sua forza, partire con l’ansia di accontentare un po’ tutti e finire per non soddisfare davvero nessuno. Insomma Giuseppe Conte li aveva messi nel conto - al netto delle ovazioni sui social - i mugugni del giorno dopo. Anzi, in certi casi neppure ha dovuto attendere l’indomani. Perché Vincenzo Spadafora al nuovo capo del M5s ha ribattuto a brutto muso già durante l’assemblea di giovedì sera: dicendogli che “l’unità si costruisce e non si impone” e spiegando che “le correnti no sono il male assoluto, ma dimostrano la voglia di partecipare”. Del resto, quello contro le cordate interne è stato forse l’unico passaggio in cui Conte abbia speso parole risolute. E ne è scaturito inevitabilmente il malumore di chi, come Carlo Sibilia, molto si è speso per far nascere “Italia più 2050”. “Non certo un atto ostile verso Giuseppe”, ha spiegato il sottosegretario all’Interno ai colleghi a cui ha chiesto di aderire, “ma semmai un atto di dignità”, perché insomma va bene l’adorazione verso l’ex premier redivivo, ma “noi parlamentari dobbiamo rivendicare le nostre ragioni”. Insomma, collaborare e non consegnarsi. Perché in effetti è quello lo spettro che s’aggira in Transatlantico. “Per Conte siamo un peso, lui ha tutto l’interesse a liquidarci e a farsi un suo partito”. E quando il fu avvocato del popolo, giovedì sera, ha evocato “il neo Movimento”, a qualcuno s’è gelato il sangue.

