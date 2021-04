Per il centrosinistra sui vaccini ci sono stati errori "anche a livello Ue"

La linea della prudenza: "Riaprire solo dopo aver abbattuto la curva dei contagi". Parlano Rosato (Italia viva) e i dem Alessia Morani, Matteo Orfini, Piero De Luca e Roberto Morrassut

Il nuovo decreto Covid accoglie in gran parte la "linea del rigore" sulle riaperture prevalente nel centrosinistra. Ma non ci stanno a passare per "il partito del lockdown", piuttosto quello "del buonsenso", come ci dice Alessia Morani. E però anche esponenti di quell'area sono costretti ad ammettere la grande sofferenza delle categorie più colpite dai lockdown e che sui vaccini qualcosa non ha funzionato, anche sul piano comunitario. Interviste a Ettore Rosato (Italia viva) e ai dem Alessia Morani, Matteo Orfini, Piero De Luca e Roberto Morrassut.