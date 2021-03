Anche Meloni nel nuovo gruppo sovranista europeo? "Perché no", dice Salvini

Matteo Salvini è pronto a partire per incontrare, domani a Budapest, il premier ungherese Viktor Orbán e quello polacco Mateusz Morawiecki. Sarà il primo vertice tra partiti sovranisti europei dopo l´uscita di Fidesz, la forza politica guidata da Orbán, dal Partito popolare europeo. "Parleremo di piano vaccinale, di salute, di lavoro e sicurezza e di una nuova idea di Europa che dopo il Covid deve cambiare”. Si parlerà di un nuovo gruppo? “Domani parliamo di salute, lavoro e immigrazione", dice il leader della Lega. "Ma in prospettiva, dopo Covid tutto deve cambiare, l'Unione europea deve ritrovare un'anima e anche i gruppi dovrebbero avere uno scatto. Se fondessimo 'Conservatori' e 'Identità e Democrazia' ci sarebbe il secondo gruppo nel Parlamento europeo alternativo a democristiani e socialisti" Un gruppo nel quale potrebbe entrare anche Giorgia Meloni? "Perché no? Non diciamo di no a nessuno", risponde Salvini.

Pubblicità