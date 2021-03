Giorgetti: "Sui vaccini Usa e Uk hanno fatto meglio di noi. Prepariamoci alle prossime crisi"

Il ministro dello Sviluppo economico è intervenuto in un incontro organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy. "Dobbiamo compiere ogni sforzo per incoraggiare la partnership pubblico-privato"

“Il sistema liberaldemocratico può vincere questa sfida e anche quelle future”, Parla così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso di un webinar organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy. Tema: la corsa globale ai vaccini. Giorgetti interviene senza circonlocuzioni, straight to the point. “Tocca a noi e al governo guidato da Mario Draghi fornire una risposta efficace alla crisi attuale ben sapendo che potremmo dover fronteggiare sfide simili anche in futuro”, ha dichiarato Giorgetti tirando le conclusioni di una interessante roundtable, presieduta dal consigliere delegato dell’AmCham Simone Crolla. “In generale – ha proseguito il ministro - i paesi anglosassoni hanno reagito meglio di noi. In Europa non è facile coordinare l’azione di tanti paesi che hanno tentato di agire insieme sia in fase di acquisto vaccini che di approvazione e produzione. Ciò ha comportato gravi rallentamenti, adesso stiamo cercando di recuperare il tempo perduto coordinando le catene di produzione per garantirci l’autosufficienza”.