L'incontro tra Fraccaro e Sassoli per parlare d'Europa: "Due chiacchiere tra amici"

Il deputato 5 stelle ed ex sottosegretario Riccardo Fraccaro a pranzo a via della Scrofa, nel cuore di Roma, con il dem David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Come mai questa riunione informale? "Non è una riunione, abbiamo fatto due chiacchiere tra amici". Ma sullo sfondo si muovono le ipotesi di ingresso del Movimento nel Pse e i dubbi sul futuro dell'alleanza Pd-M5s, sia a livello nazionale che per la corsa alla guida della Capitale. Per Sassoli si è parlato solo "di questioni europee, ce ne sono diverse: dobbiamo avere un sistema italiano molto preparato e molto forte". Con loro c'era Alberto Losacco, deputato Pd, che dice "Ho solo mangiato un pezzo di pizza insieme a Fraccaro e Sassoli".

