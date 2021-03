"Rivedere il reddito di cittadinanza. Sanità con regole uniche". Parla Mara Carfagna

Le misure assistenziali da rivedere, il commissariamento delle regioni "buono per i talk-show". Gli sgravi per assumere "non sono unica panacea". Il Sud descritto dal ministro Carfagna: "Servono progetti di impresa". Il ponte sullo Stretto? "Siamo realisti"

Roma. Vuole passare per la ministra che coccola il sud, e dunque ancora bonus, assistenza, o come quella che lo sprona a industriarsi: meno lamenti e più fantasia? “E’ una domanda legata a vecchi pregiudizi, alla “leggenda nera” del sud perennemente al bivio tra l’elemosina di stato e la fiducia in se stesso. Lavoro nel sud “reale”, non in quello immaginario costruito dagli stereotipi, e lo conosco”. Il reddito di cittadinanza (“un sussidio che merita una profonda revisione”) il commissariamento delle regioni (“un’idea da talk-show”), il ponte sullo Stretto (“siamo realisti”).