Grillo incontra i parlamentari del M5s. C'è anche il ministro Cingolani

È in corso un'assemblea straordinaria tra il fondatore e i gruppi parlamentari. Presente anche il ministro della Transizione ecologica

Beppe Grillo è tornato a Roma per incontrare i gruppi parlamentari del M5s. E' in corso in questo momento un'assemblea straordinaria tra il fondatore e gli eletti del Movimento, a cui ha preso parte anche il ministro della Transizione ecologia Roberto Cingolani. Grillo torna a occuparsi della riorganizzazione dei Cinque stelle dopo le sortite nella capitale all'epoca della nascita del governo Draghi, più di un mese fa. E dopo gli incontri con l'ex premier Giuseppe Conte, a cui il comico ha affidato il compito di guidare il movimento.