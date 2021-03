Letta e Conte, i "grandi offesi" si incontrano: "Caro Enrico, scegli: o me o Renzi"

Sono i Grandi offesi. Ma entrambi, dopo il trattamento Renzi, giurano di essere diventati cinici. Per Enrico Letta lo dice la cronaca, per Giuseppe Conte si vedrà. Oggi i due ex premier rottamati si vedono. E il futuro leader M5s ribadirà al segretario Pd: “O me o Renzi”. Sarà il secondo crash test per Letta, dopo quello di ieri con il capogruppo Andrea Marcucci: “Anni fa, al Polo nord, camminando su un deserto di ghiaccio, incontrai una capanna. Ma appena vi entrai mi sentii subito riscaldato. Sul muro c’era scritto: Pisa merda”, scherzava Marcucci in attesa del suo segretario (pisano).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni