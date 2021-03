Ah, non erano “spese pazze”

La Corte d’appello di Genova ha assolto tutti gli imputati che erano stati condannati in primo grado a pene detentive fino a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette “spese pazze” in Liguria che avevano fatto scandalo due anni fa. Ora si scopre che quel terribile reato “non esiste”. La condanna più pesante era stata inflitta a Edoardo Rixi, allora capogruppo leghista in Liguria, che era stato anche viceministro alle Infrastrutture. L’applicazione della legge Severino (che però scatta solo a condanna definitiva) lo avrebbe escluso dagli incarichi pubblici, bloccando la sua promettente carriera politica. Insieme a lui sono stati assolti tutti gli altri condannati in primo grado. La vicenda nasce dalla contestazione di alcuni scontrini e ha poi assunto via via un rilievo del tutto irragionevole. Naturalmente i titoloni che furono dedicati alla condanna non saranno replicati per informare della sua cancellazione in Appello, ci siamo abituati. I giustizialisti masticano amaro ma aspettano solo la prossima occasione per stracciarsi ipocritamente le vesti. Matteo Salvini ha commentato dicendo: “Giustizia è fatta, ma ci aspettiamo le scuse dei giustizialisti di professione”.

