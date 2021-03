Caro Calenda, caro Salvini: la politica è anche ruspa e fioretto

La politica non è per i pedanti, ma ha una sua logica. Salvini è diventato un capo con il risentimento, la frustrazione, la rabbia degli esclusi o presunti tali dalla costruzione dell’euro e dell’Europa sovranazionale. Calenda ha acquisito un suo spazio come uomo di governo capace di idee, di applicazione e studio, franco nel linguaggio ma pur sempre parte di un’élite che ha i suoi natali, il suo cursus honorum, i suoi codici. Siamo tutti spiazzati, credo, dal loro modo di farsi spiazzare dagli avvenimenti. Dalla loro tendenza a non rispettare la logica ferrea di un posizionamento e di una funzione politica in un grande paese con antiche istituzioni e un popolo molto più astuto e cinico di quanto non lo si rappresenti cuore in mano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni