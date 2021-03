Il ghirigoro leghista

L’Economist definisce Mario Draghi “Demolition man”, nuovo interprete della rottamazione: con il suo arrivo, il primo ministro ha portato a uno stravolgimento della già non placida vita dei partiti italiani. Si spacca il Movimento cinque stelle, il Pd s’è dovuto trovare rapido un nuovo leader e la Lega resta formalmente unita ma con un’ambiguità insormontabile, che si vede soprattutto, ironia massima, sulla scena europea. Se la retorica anti euro è parzialmente archiviata (del resto anche Marine Le Pen, gemella francese della Lega, dice che l’Europa “protegge”, come un Macron qualsiasi), alleanze e condivisioni di vedute non lo sono per niente. Laddove l’ala pragmatica della Lega suggerisce una vocazione popolare intesa come appartenenza alla più grande famiglia europea, quella del Ppe, il resto del partito, e in particolare il suo leader Matteo Salvini, continua a ribadire la sua vicinanza ai partiti che considerano, quando va bene, l’Europa un bancomat, uno strumento utile per sorreggere le proprie economie, ma per il resto un covo di liberali retrogradi che rendono l’Ue una novella Urss.

