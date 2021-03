Letta la vendetta? "No, nessuna rivincita"

Enrico Letta è rimasto tutto il giorno barricato nella sede dell'Agenzia di Ricerche e Legislazione (Arel) a Sant'Andrea della Valle, il centro studi che fu fondato dal suo maestro Nino Andreatta, a lavorare con i suoi. Non è uscito neanche a pranzo, dopo il messaggio su Twitter con il quale ha annunciato, a mezzogiorno, la sua candidatura a segretario del Pd: "Io ci sono". È uscito alle 18,15 per prendere un taxi. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse "una piccola rivincita" il fatto di essere stato richiamato dal Pd ha risposto "No, nessuna rivincita". L'appuntamento è domenica, dalle 9.30 alle 15, all'assemblea del partito.