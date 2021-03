Il Pd non può stare sereno

A prima vista non ci sarebbe nulla da obiettare: un ex presidente del Consiglio stimato dal suo partito, stimato in Europa, stimato da Draghi, stimato da diversi avversari, con buoni rapporti trasversali, con una buona rete internazionale e con un curriculum di tutto rispetto che si trova a un millimetro dal diventare il nuovo segretario del Pd non può che essere una notizia positiva per un partito in cerca di autore, in cerca di identità, in cerca di equilibrio e in cerca di futuro. Se Mario Draghi è senza dubbio il più politico fra i tecnici, Enrico Letta, che salvo sorprese domenica prossima dovrebbe essere acclamato dall’assemblea del Pd come nuovo segretario, è certamente il più tecnico dei politici. E per il Pd avere come traghettatore qualcosa in più di un semplice amministratore degli scazzi tra le correnti del partito potrebbe essere, almeno sulla carta, un buon punto non solo per ripartire ma anche per evitare che a dettare l’agenda del governo Draghi sia sempre più il partito più distante dal premier (la Lega) e sempre meno il partito più vicino al presidente del Consiglio (il Pd).

