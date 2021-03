Covid, arrivano le zone rosse. Ma senza dpcm: Draghi interverrà con un decreto

Non ci sarà la stretta generalizzata nei fine settimana. Ma si va verso un lockdown per Pasqua

La terza ondata del virus non si ferma e il governo è costretto a intervenire. La novità, che sbarcherà oggi in Consiglio dei ministri, riguarda lo strumento: perché verrà superata la predilezione per i contestati dpcm (ce n’è già uno in vigore fino al 6 aprile), e si inaugurerà la stagione dei decreti.