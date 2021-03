"Mattarella, tocca a lei". Ecco la "livella" dei vaccini

Il capo dello Stato in fila dello Spallanzani per la dose di Moderna: doveva essere un blitz. Intanto il Cts dice a Draghi di rilanciare le zone rosse nel fine settimana

Gli hanno detto: a lei la prima dose del vaccino Moderna toccherà martedì 9 marzo alle 12. E lui arriva quattro minuti prima. Non si sa mai. Eccolo: varca l’ingresso dell’Istituto Spallanzani. Prima il triage (moduli da riempire). Prego, ci segua. Lascia il cappotto. Entra in un’altra stanza. E’ seduto su una poltroncina blu. Al suo fianco: Silvano, ex vetraio di 87 anni da Pomezia. Poi: Carla, insegnante di lettere in pensione, e Antonio, una vita in Alitalia. Lui si chiama Sergio: è il presidente della Repubblica.