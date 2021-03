Parla Ricolfi: "Nel Pd ci sono i signori della guerra come in Libia. Serve una regina Elisabetta"

"Zingaretti ha fatto bene a dimettersi. Lo avrebbero cucinato come un pollo. La sinistra è ipocrita. Meglio andare dalla D'Urso. Il Pd sceglierà una reggente donna per continuare a litigare fra uomini. Una soluzione è una monarca non deponibile"

Roma. “Non ci sto e me ne vado”. Caro professore Luca Ricolfi, quella di Nicola Zingaretti è la solita frase del “sinistrato”? “No, è una mossa intelligente. Il pollo-segretario, sapendo che le correnti lo cuoceranno a fuoco lento per mesi, per poi mangiarselo in un sol boccone alla prima occasione congressuale, ha deciso di spiazzare tutti abbandonando il pollaio”. Dice al Foglio che il segretario ha fatto benissimo, che il Pd è come la Libia “dove spadroneggiano i signori della guerra”, che è preferibile “l’odontotecnico” che va da Barbara D’Urso rispetto al filosofo di sinistra che va dalla Gruber e che a questo partito serve una regina Elisabetta. Quella che segue è una conversazione con il sociologo Ricolfi, presidente della Fondazione Hume. E’ di sinistra ma piace alla destra (perché racconta i guasti della sinistra). Fa bene alla sinistra perché spiega quello che non capisce della destra.