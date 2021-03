Da McKinsey a Morgan Stanley, i riflessi di Pavlov dei grillini

La società di consulenza come il Bilderberg, la Bce e JP Morgan. Quando pure la Castelli accusava Draghi

Le case si allargano, i guardaroba si rinnovano, i pasti si arricchiscono e le frustrazioni si stingono. D’altra parte sono diventati tutti onorevoli e senatori da un decennio, persino sottosegretari e ministri. Eppure ancora oggi ai grillini basta sentire poche parole per risvegliare, come accadeva ai cani di Pavlov, gli istinti di un tempo. Ieri, per dire, un manipolo di squinternati pensava di “inchiodare” (parole loro) il ministro dell’Economia Daniele Franco sulla storia di McKinsey.