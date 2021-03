Dilemma Bonaccini. Voleva la segreteria ma non può lasciare l'Emilia-Romagna nel caos

Roma. Vuole diventare segretario ma non ora e in questo modo. Non ha un piano per scalare il partito, non ha una corrente che sia veramente sua, non ha preparato una campagna, non ha intenzione di fare il candidato al congresso se il congresso si svolgerà nel 2022 perché “due anni sono tantissimi”, ma neppure a ottobre “perché devo occuparmi della mia regione”. Stefano Bonaccini è adesso l’uomo malgrado. Non voleva le dimissioni di Zingaretti malgrado non gradisse la linea del segretario. Non può essere l’uomo del destino malgrado tutti lo ripetano. Gli serve almeno un anno.

