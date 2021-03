L'altro Domenico

La decisione di Mario Draghi di sostituire il commissario straordinario Domenico Arcuri sta a indicare un cambio di passo e di organizzazione in una struttura che si era impallata nella gestione dell’emergenza, in particolare sul piano vaccini. Non si tratta quindi di spoils system, ma di una riforma di un sistema per renderlo più efficiente. Questo spirito dovrebbe coinvolgere l’intero governo e spingere i ministri a emulare il metodo del presidente del Consiglio. Magari partendo da un altro Domenico (o Mimmo), che sicuramente ha dimostrato un livello di inefficienza nettamente superiore a quello di Arcuri. Parliamo di Mimmo Parisi, l’inventore dei “navigator” messo da Luigi Di Maio al vertice dell’Anpal per gestire le politiche attive. Si tratta di un ruolo di fondamentale importanza per l’attuazione del Recovery plan sui temi del lavoro e in generale per un paese con un elevato tasso di disoccupazione e che dovrà accompagnare milioni di lavoratori verso diverse occupazioni dopo la crisi Covid.

