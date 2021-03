Draghi "delegatore". Fiducia ai ministri. Ecco le sue quattro priorità

Roma. Pensa che prima di comunicare, e comunicherà, si debba “settare” la macchina. Pensa e ripete ai leader internazionali “che l’Italia farà presto, farà prestissimo. Statene certi”. Mario Draghi aveva già deciso ieri mattina che a illustrare il nuovo dpcm si sarebbero presentati i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Non è assenza di comunicazione ma un fidarsi e un delegare. Un altro modo di parlare. E dicono che, in queste ore, Draghi abbia provato fastidio per l’allegria di Matteo Salvini che ha salutato come una festa di liberazione l’addio di Arcuri.

