Il Pd dei lunghi coltelli: "scorie", "sedute spiritiche". Parte il processo a Zingaretti e Orlando

Roma. Alle donne del partito ha detto: “Mi assumo tutta la responsabilità politica”. E si è scusato per avere scelto una compagine di ministri uomini che ha “mortificato la sensibilità femminile”. Ha promesso la rigenerazione del Pd ma precisando: “Non siamo al giorno zero”. Ma che giorni possono mai essere quelli di un segretario che viene attaccato per le parole del suo vice, per i pensieri di Goffredo Bettini, che è una specie di padre ingombrante, per i suoi lapsus (“dobbiamo rilanciare il Pci”), per i suoi tweet in difesa di Barbara D’Urso? Ieri, Nicola Zingaretti, alla direzione del Pd, si difendeva dal processo. La sua pena è il congresso.

