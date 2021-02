Il giornalista Ferdinando Giugliano scelto da Draghi come advisor nei rapporti con i media stranieri 

Oggi lavora da Bloomberg, prima è stato a Repubblica, editorialista del Financial Times e consulente della Banca d'Italia e dell'Economist Intelligence Unit. Il premier l'ha scelto come suo consigliere personale nell’ambito della comunicazione

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha scelto come suo advisor nell’ambito della comunicazione, con attenzione particolare ai rapporti con i media stranieri, Ferdinando Giugliano. Giugliano, che ha 35 anni, ha lavorato come giornalista per Bloomberg Opinion, Repubblica e, dal 2011 al 2015, per il Financial Times, dove si è occupato anche degli editoriali non firmati. Giugliano si è laureato e specializzato in Economia all'Università di Oxford, dove ha conseguito il PhD e insegnato. Qualche giorno fa su Twitter aveva così commentato l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi: “Mario Draghi ha riportato il silenzio nella politica italiana. Perche' i tempi degli interventi contano quanto le parole. Un esempio? "Whatever it takes".