La notte dei dissidenti grillini

Votare no alla fiducia al governo Draghi contrariamente alle indicazioni di voto. Sedici deputati del M5s hanno fatto di testa loro, hanno violato le direttive di voto del MoVimento. Saranno espulsi. Ne sono consapevoli tutti, ma "votare come Lega e Forza Italia... non ce l'ho fatta", ha detto al Foglio Doriana Sarli, una dei dissidenti grillini che dovranno salutare il gruppo alla Camera.

