Quella del M5s è "una fiducia giorno per giorno", dice Toninelli

"Il discorso di Draghi al senato secondo me non è stato un brutto discorso ma vediamo da domani come saranno i provvedimenti", dice Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti in quota M5s. "Oggi diamo la fiducia ma domani ci servono conferme. Sarà una fiducia giorno per giorno, provvedimento per provvedimento. Se sarà tradita abbandoneremo. Ho votato un No convinto sulla piattaforma Rousseau. Ma in democrazia vince la maggioranza ed è giusto adeguarsi. Do per scontato che non ci sia una cancellazione del blocco della prescrizione. Ma non è che se questo governo non cancellerà quanto già portato a casa dal M5s inizieremo a gioire. Vedremo se i provvedimenti saranno a favore del popolo italiano o di qualche associazione di potenti.

