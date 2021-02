L'esordio di Draghi. Le dichiarazioni programmatiche e il voto di fiducia. Segui la diretta

Il premier chiede alle Camere di dare la fiducia al nuovo governo. La giornata politica con tutti gli aggiornamenti mano a mano che arrivano

Intorno alle 22 di oggi, 17 febbraio, nell'Aula del Senato inizierà la votazione sulla fiducia al governo Draghi. L'inizio della chiama per la fiducia è previsto intorno alle 23.

di oggi, 17 febbraio, nell'Aula del Senato inizierà la al governo Draghi. L'inizio della chiama per la fiducia è previsto intorno alle 23. Alle 10 il premier incaricato terrà le sue dichiarazioni programmatiche che termineranno alle 10.30 circa. Poi si recherà a Montecitorio a consegnarne il testo.

il premier incaricato terrà le sue che termineranno alle 10.30 circa. Poi si recherà a Montecitorio a consegnarne il testo. Al Senato la discussione generale riprenderà alle 12.30, sarà sospesa per la sanificazione dalle 15.30 alle 16.15 e proseguirà fino alle 19.55 circa. Intorno alle 20.40 si prevede la replica del presidente Draghi, a seguire le dichiarazioni di voto.

Draghi, nel suo discorso di esordio in Parlamento, si focalizzerà sulle emergenze e le priorità del paese: l'allarme Covid, innanzitutto, ma anche il Recovery Plan e le tre grandi riforme da mettere in campo: quella del fisco, quella digitale, quella della giustizia civile. E, naturalmente, sulla coesione sociale e della politica. Che intanto è in subbuglio. Zingaretti dice che l'unità con 5 stelle e Leu ha impedito derive di destra, "restiamo alternativi alla Lega". E i capigruppo dei tre partiti parlano di iniziativa comune per rilanciare il paese. Intanto Salvini abbassa i toni: "Ora deporre l'ascia di guerra". Ma la base pentastellata ieri ha chiesto che si rivoti su Rousseau per la fiducia all'ex banchiere centrale.



Qui il nostro live blogging con tutti gli aggiornamenti mano a mano che arrivano