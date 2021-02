Patuelli (Abi): "Gradualità nel rallentamento delle misure straordinarie per il sostegno all'economia"

"C'è un clima di grande costruttività e di voglia di lavorare per una grande ripresa produttiva, economica, sociale e occupazionale dell'Italia" dice il presidente dell'Associazione bancaria italiana

Abbiamo chiesto "gradualità nel rallentamento delle misure straordinarie in essere per il sostegno dell'economia", ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, dopo l'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. "Che esse durino fino alla fine della pandemia e che venga lasciato tempo congruo alle imprese affinché possano ricominciare in tempi ordinari e abbiano la possibilità di riprendersi. C'è un clima di grande costruttività e di voglia di lavorare per una grande ripresa produttiva, economica, sociale e occupazionale dell'Italia".