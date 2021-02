Renzi, il cacciatore di crisi che stringe la corda intorno al collo del Pd

Roma. Con il nulla gli ha portato via tutto. Il governo, il federatore della maggioranza, l’unità ricostruita. Nel Pd, ieri, si diceva questo: “In venti giorni di crisi non ha mai voluto vincere. A lui bastava solo vederci perdere”. Ha lasciato credere di essere pronto a formare un nuovo governo che in realtà non ha mai inseguito. Gli hanno offerto tre ministri, un viceministro, due sottosegretari ma non gli è bastato. E ha millantato di conoscere il più bravo di tutti che in realtà non conosce.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni