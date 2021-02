"Dove mettiamo Fofò?". Bonafede rischia di non essere più ministro

Per il Guardasigilli si parla di una nomina in un cda o in una Autorità delegata, comunque lontano da un eventuale Conte ter

Nell'ora della tremarella dei ministri grillini, ci sono una domanda e una risposta che prendono consistenza guardandosi allo specchio: "Chi ci difenderà in un eventuale Conte ter? Chi tratterà per nostra permanenza?". E ancora: "Di sicurò questo non sarà Fofò, quello ha già tanti guai per conto suo".

