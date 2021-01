Toti: "No al Conte Ter, sì a un governo con le energie migliori"

Il presidente della Regione Liguria e leader di "Cambiamo" parla a margine del direttivo del suo movimento, tenutosi oggi a Roma

Pubblicità

Il presidente della Regione Liguria e leader di "Cambiamo" parla a margine del direttivo del suo movimento, tenutosi oggi a Roma. Rispetto ad altre forze del centrodestra come la Lega e Fratelli d'Italia, che chiedono con forza il ritorno al voto, Toti mette l'accento sulla possibilità di proseguire la legislatura con un governo che metta mano ai temi urgenti e alle riforme per la governabilità. In tal caso, "Cambiamo" ci sarebbe. Con un premier diverso da Conte perché, dice Toti, un terzo governo Conte con tre maggioranze diverse pare molto improbabile.