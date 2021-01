Toninelli spiega la linea di Conte: "Meglio le elezioni che un nuovo governo con Renzi"

Pubblicità

"Noi ci affidiamo all'appello trasparente fatto da Conte in Aula, aperto anche agli esponenti di Italia viva di buona volontà. Ma non a Renzi, se non fosse stato per lui non ci sarebbe stata questa crisi", dice l'ex ministro Danilo Toninelli (M5s).

"Il percorso è stretto però per andare avanti con Conte e la garanzia che vengano spesi bene i soldi del Recovery, il leader di Iv non ci può essere. se no ci vediamo alle elezioni". Negli ultimi giorni, Toninelli ha più volte attaccato Matteo Renzi e Forza Italia, escludendo qualunque loro coinvolgimento in un Conte ter: Il "No a Renzi" è sempre stato categorico mentre, in caso, da Forza Italia "solo incensurati".

