Letterina al Fatto

Con l’anno nuovo avevo firmato un contratto di collaborazione con il Fatto (tramite Andrea Scanzi). Dovevo iniziare oggi con questo articolo. Il direttore Travaglio non l’ha (giustamente) pubblicato. Ecco il testo completo: Parliamoci chiaro! I costruttori di oggi, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin sono diversi dai responsabili Razzi e Scilipoti. Intanto perché A) i primi ci hanno aiutato a stare in piedi; B) perché noi siamo a favore delle tesi di Vandana Shiva e Scilipoti no; C) perché noi riempiamo i teatri con spettacoli di impegno civile (a 50 euro a biglietto) e Razzi no (riempie le discoteche della Romagna); D) perché la senatrice Rossi ha sempre fatto il doppio gioco, ma è una delle fondatrici del Fatto quotidiano (vedere atto notarile del dott. Bardolis Franco in Milano del 10 ottobre 2009). E se vogliamo dire tutto, anche Renata Polverini è sempre stata dei nostri. Fu Peter Gomez a segnalarla a Giovanni Floris come ospite fissa nel suo programma (Rai Tre), trampolino per la presidenza della regione Lazio.

Pubblicità

Pubblicità