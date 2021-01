Centristi per Conte, se non ora quando?

Il premier che parla di legge elettorale, Salvini che dice "sta su Marte", l'accenno alla Cina che fa insorgere la Lega e Forza Italia, il mancato accenno alla giustizia. "Non si può costruire senza fondamenta", dice Maurizio Lupi. "L'apprezzamento" di Rotondi per il passaggio sul proporzionale.

E’ la tarda mattinata del giorno del discorso (il primo, ieri alla Camera) e il premier Giuseppe Conte non ha ancora pronunciato quel conclusivo “Viva l’Italia” che gli osservatori subito interpretano come ulteriore riferimento risentito e capovolto a Italia Viva. Né ha ancora parlato, Conte, di quel “moto perpetuo in direzione biunivoca” a cui deve ispirarsi “la fiducia reciproca tra le istituzioni e i cittadini”, come dirà poi, facendo tornare alla mente ai veterani del palazzo, come nota divertito un deputato di centrodestra, “la ‘mobilitazione cognitiva’ di cui parlava l’ex ministro Fabrizio Barca, anche noto per aver sdoganato la parola ‘catoblepismo’”. E però il premier ha già detto tutto a chi voglia intendere, specie al centro del centrodestra: ha parlato di legge elettorale proporzionale (“il governo si impegnerà a promuoverla”), ha fatto appello ai “liberali, popolari, socialisti” e ha invitato a scegliere “il campo anti-sovranista”.

