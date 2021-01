Così il partito del non voto di Pd e M5s frena l'azzardo di Conte verso le urne

Lorenzo Guerini, che la sa lunga, venerdì scorso ha tentato di rassicurare i suoi parlamentari di Base riformista. Garantendo loro che sì, finora si è rimasti prudenti e attendisti, nei rapporti con Nicola Zingaretti, ma che questa cordialità non presuppone l’indolenza. “Perché l’ingenuità – ha spiegato il ministro della Difesa – in politica non è un valore neppure cristiano”. Segno, insomma, che se al Nazareno qualcuno coltiva l’idea di approfittare del precipitare degli eventi per andare alle urne e azzerare i gruppi di Camera e Senato, il corpaccione del Pd non si offrirà come vittima sacrificale.

