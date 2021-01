Bersani: "Renzi è un pifferaio che porta a sbattere. Il paese lo detesta"

"Con Renzi vale la frase di Hegel. Ciò che è razionale è irrazionale. Non c’è una spiegazione se non nelle sua natura", dice l'ex segretario pd e fondatore di Articolo Uno

“Io ve lo avevo detto: Matteo Renzi è un pifferaio che porta a sbattere il paese. Un uomo che quando non brilla soffre”. È stata colpa sua se ha lasciato la sua casa, il Pd ? “Non solo colpa sua, lo seguivano in tanti, lo seguivano in troppi”. A pochi passi dal Senato, nella giornata della crisi, mentre Giuseppe Conte è salito al Quirinale, Pierluigi Bersani sta tornando verso casa.

