Il M5s si spacca in Piemonte. Possibili smottamenti anche in Parlamento

Nella regione sabauda due grillini lasciano il Movimento: la pasionaria Frediani e l'ex candidato presidente Bertola. "Abbiamo rinunciato alle nostre battaglie, non ha senso restare", ci dicono. Il nodo della Tav e la rottura durante le ultime elezioni. Possibili ripercussioni anche in Parlamento

E meno due in Piemonte. Il M5s continua a perdere pezzi. Sia in Parlamento sia sul territorio. Le ultime defezioni, annunciate stamattina, hanno però un valore simbolico. Primo: si tratta di due consiglieri regionali eletti in Regione Piemonte, una delle "regioni-pilota" dei Cinque Stelle ai suoi albori. Dove, complice l'attenzione sul tema della Tav, i grillini elessero ormai dieci anni fa alcuni tra i loro primi rappresentanti nelle istituzioni. Secondo: Francesca Frediani e Giorgio Bertola non sono di certo da annoverare tra gli ultimi arrivati nella galassia pentastellata, non solo piemontese.

Pubblicità

Pubblicità