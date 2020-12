"Sul Recovery avevamo ragione noi. Franceschini chi si crede?". Parla Maria Elena Boschi

Roma. E’ passata l’idea che lei e il suo partito, Italia viva, siate i calimero del governo. Avete minacciato la crisi in nome della task force, annunciato la prossima battaglia sul Mes. Se Conte ha rischiato di cadere, voi non state rischiando di stancare? “Siamo gli unici che pongono questioni di merito. Altro che Calimero. Questa si chiama politica! Non so se stanchiamo gli addetti ai lavori: so che io non mi stancherò mai di stare sui contenuti”. Dicono infatti che Iv abbia vinto e che Conte, dopo l’incontro di ieri, abbia deciso di rinunciare alla sua cabina di regia. “E mi sembra un risultato non da poco. Da ministro, da sottosegretario a Chigi, da parlamentare, ho sempre combattuto e combatto per le battaglie di merito in cui credo”. Il Foglio intervista Maria Elena Boschi. Insomma, perché avete aperto questa crisi che forse non è stata crisi?

