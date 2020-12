"L'Italia non ha fatto male contro il Covid. Non c'è un modello Germania" ci dice Yoram Gutgeld

"Il tasso tedesco di mortalità nella fascia di popolazione degli ultraottantenni è il 13 per cento, uguale a quello italiano", dice l'ex consigliere economico di Renzi. Da noi ci sono stati più morti perché "il paese è più anziano, con la densità più alta. E i nonni vivono quasi sempre con i nipoti"

Yoram Gutgeld ha detto sì. L'ex deputato del Pd e consigliere economico di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, già commissario per la spending review fino al 2018, demiurgo dei famigerati 80 euro renziani, ostenta distacco quando parla delle vicende politiche italiane. E al solo pronunciare il nome di Renzi, giamburrasca delle ultime fibrillazioni nel governo, quasi si ritrae. Come se si trovasse davanti a un vecchio album di ricordi che ancora non si sente di sfogliare. "In Italia mi pare che ci siano già 60 milioni di commentatori politici - dice al telefono con Il Foglio - non voglio commentare non per altro, ma perché non saprei cosa aggiungere di interessante a tutto quello che sentiamo dire". Queste sono le frasi, lapidarie ma placide, che ci consegna non appena gli chiediamo della crisi di governo sempre sul punto di scoppiare e delle mosse di Renzi, ancora indeciso se fare la mossa del cavallo, staccando la spina al governo rossogiallo.

Gutgeld invece è loquace se si tratta di smontare una retorica che vorrebbe un Giuseppe Conte asfittico, dominus di una gestione italiana della pandemia a dir poco disastrosa. L'ex mister spending review twitta indomito da qualche ora spiegando ai suoi followers che la situazione in Italia non è pessima, che non esiste nessun "modello Germania" da cui prendere esempio. E che, insomma, il governo tutto sommato se l'è cavata bene. "Io oggi mi sono preso un'ora di break dal lavoro e sono andato a guardarmi i dati dell'Istituto Koch tedesco sul coronavirus in Germania, partendo da settembre, il loro tasso di mortalità nella fascia di popolazione degli ultraottantenni è il 13 per cento, uguale a quello italiano. Sono fatti questi". Ma, allora, perché in Italia sono morte più persone che in tutto il resto dell'Europa? "Dipende da fattori demografici, siamo il paese più anziano e con la densità più alta, e anche da fattori sociali, da noi i nonni vivono quasi sempre con i nipoti".

Ascoltandolo sembrerebbe che la gestione italiana della pandemia non abbia macchie, i decisori nessuna colpa da espiare. Gutgeld dice sì. "Certo non voglio dire che in Italia va tutto bene, ci sono problemi sulla medicina territoriale per esempio, ma abbiamo uno dei sistemi sanitari nazionali migliori al mondo, non sono d'accordo quando sento questi giudizi apocalittici su di noi che siamo gli ultimi al mondo, io dico che l'Italia non ha fatto male". E anche se lui di politica non ne vuole parlare, tutto stride con un quadro in perenne sommovimento, con un governo che sembra che possa cadere da un momento all'altro, se solo Renzi, che si è detto stufo del metodo di Conte, decidesse di mandare tutto all'aria. "Trovo utile che ci sia una voce che non dica che va tutto male, non è vero che va male" ci spiega con pazienza Gutgeld. Dice che la colpa è della "Sotocrazia". E che sarebbe, di grazia? "Abbiamo una quantità enorme di talk show, chiacchiericcio e cattiva informazione, penso per esempio agli ingiusti attacchi alla Regione Campania, che influenza l'opinione pubblica e la politica". Ma c'è una riflessione politica nel ragionamento, con una punta di nostalgia per gli anni ruggenti del renzismo che fu. "L'instabilità dipende anche da un sistema che produce instabilità, che si poteva cambiare con la vittoria del Sì al referendum costituzionale del 2016, ma all'epoca vinse il No", sospira Gutgeld mentre prepara il prossimo tweet per disinnescare la narrazione eccessivamente critica su quanto fatto dall'Italia contro il Covid-19. Noi ci riproviamo, prima di salutare e riattaccare. Ma se è così perché la politica (leggasi Renzi) fa polemica? "Non voglio entrare nel dibattito, non seguo la polemica". Buona serata Gutgeld. "Anche a lei".