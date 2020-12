Il volo di Conte in Libia per scacciare la crisi e l'ombra di Renzi finisce in un pasticcio

Quando ormai la notizia della liberazione dei diciotto pescatori italiani in Libia è sulla bocca di tutti, anche se l’operazione è ancora in corso, capita di ascoltare alla buvette del Senato discorsi di questo tipo: “Ma come l’hanno gestita, ma cosa sono andati a fare a Bengasi Conte e Di Maio? Questi sono i frutti di venti anni di berlusconismo. Poveri noi. Nemmeno Trump”. Sono le riflessioni che si scambiano due grillini: Gianluca Ferrara, capogruppo M5s in commissione Esteri, e il collega Fabrizio Trentacoste. Due voci dal sen fuggite che colgono l’aspetto mediatico di questa missione del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Una giornata felicissima, per i pescatori di Mazara e per le loro famiglie, ma puntellata da una serie di sbavature, pasticci ed “errori del telefono” che hanno creato più di una tensione nel governo.

