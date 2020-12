“Non possiamo accettare che i nazionalismi ritardino le opportunità che ci offre l'Ue“, dice Mattarella

"L'Unione europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine proprio dai suoi valori costitutivi e fondativi", ha detto il presidente della Repubblica

Di fronte al coronavirus "l'Unione europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine proprio dai suoi valori costitutivi e fondativi”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia del Premio nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2020, istituito presso la Fondazione Cotec. “Il Next generation, il Recovery fund – ha detto il capo dello stato – offrono grandi opportunità che non possiamo disperdere, così come non possiamo accettare che riflussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino".

"La lotta al virus richiederà a tutti noi ancora serietà, sacrifici, unità", ha detto Mattarella. "Grazie alle risorse morali e materiali che siamo riusciti a mobilitare" per combattere Covid, "possiamo e dobbiamo guardare al dopo, cominciare a costruirlo. Oggi la nostra responsabilità è duplice: difendere al meglio persone e comunità e nel contempo preparare una nuova stagione di sviluppo, finalmente sostenibile sul piano ambientale, sociale, economico, e quindi più equa".