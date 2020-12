Roma, un generale per la municipale di Raggi: "I vigili urbani? Sono onestissimi"

Intervista al nuovo comandante dei pizzardoni capitolini Paolo Gerometta: "Per me sarà una missione, ma basta cattiva pubblicità sul corpo"

Libano? Kosovo? “No, Trastevere”. Una carriera passata nei principali teatri di guerra, un curriculum, nell’esercito italiano e nell’Unifil, lungo come l’elenco telefonico di Tokyo. “Ma questa sarà comunque, per me, una missione”.

Ecco, Paolo Gerometta, 65 anni, da Venezia, faccia da alpino, pizzetto curato.

