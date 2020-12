Conte: "Sarà un Natale diverso. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata"

"Tra due settimane gran parte delle regioni saranno in zona gialla, un risultato significativo. Ma senza ulteriori strette i contagi tornerebbero a salire", ha detto il presidente del Consiglio

Conte: "Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata"

"L'Rt oggi è o,91. E' ragionevole pensare che in due settimane tutte le regioni saranno gialle: è un risultato sorprendente, che ci conforta. Ma siamo costretti a introdurre un piano di misure dal 21 dicembre al 6 gennaio: dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando il nuovo dpcm che disciplinerà il periodo delle festività natalizie. "Sarà un Natale diverso per tutti", ha aggiunto Conte, che ha anche ricordato come dal 7 gennaio tornerà a scuola il 75 per cento degli studenti delle scuole superiori.