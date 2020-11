Le disfunzioni del Titolo V si vedono tutte in Campania, dice Mauro Calise

“Quello che sta succedendo in Campania è lo specchio più fedele di quello che sta succedendo nel paese”, dice al Foglio il politologo Mauro Calise. “Per via del pessimo Titolo V, ci ritroviamo in una situazione di confusione istituzionale. Ora, intendiamoci, questa c’era anche sei mesi fa, ma eravamo sotto i bombardamenti inaspettati ed eravamo in qualche modo tutti uniti. Adesso è chiaro che c’è il rimpallo delle responsabilità. Il Titolo V inevitabilmente crea delle tensioni politiche. Questo basterebbe già a complicare la situazione, ma ci si mettono anche i media. Come lei sa, perché fa questo mestiere, in Italia si può parlare male di tutti - perfino della magistratura, ogni tanto e con cautela - ma dei media mai”. Perché, dice Calise, “per parlare male dei media bisogna farlo sui media. E questo crea dei problemi. Vincenzo De Luca è una eccezione storica a questa regola. De Luca – per usare un eufemismo – è inviso ai media di ogni colore. Se ha ragione De Luca o i media non pertiene a questo ragionamento. I media detestano De Luca, perché non gliele ha mai mandate a dire. Si sono dovuti sorbire la campagna elettorale vincente di De Luca. Ora che è in difficoltà, per ragione o per torto, i media sparano ad alzo zero su De Luca. E questa situazione mediatica complica il guazzabuglio istituzionale”. Gli stessi media, continua Calise, “per ragioni imperscrutabili hanno una simpatia per De Magistris, che è abbastanza detestato da tre quarti di Napoli ma continua a essere ospitato nei salotti televisivi mentre la città è a ferro e fuoco".

