I nominati esprimono la qualità di chi li nomina. I casi emblematici di Tiani&Co.

Sinistra, destra, keynesiani e liberisti, un indicatore vero della propria parola, come diceva il gigantesco Arturo Paoli, è la propria testimonianza. Altrimenti la parola è delegittimata: destra, sinistra, onesti, disonesti, aria fritta. Pensate, era uno che diceva: “Non bisogna fare elemosina ai poveri ma fare in modo che formino la nostra identità”. La primavera e l’autunno sono state stagioni di nomine. Partecipate e posti chiave che con l’emergenza qualificano chi questo governo vuole indicare come elemento di svolta e chi come elemento di semplice discontinuità con il passato. Le vicende Rai, Cdp, Tiani, Cotticelli, Zuccatelli sono emblematiche. Il paese si è accanito con i nominati chiedendone la ghigliottina dopo il pubblico ludibrio. Nessuno ha chiesto a Speranza, Boccia, Emiliano la ratio con cui avevano nominato cotanti “tecnici” esperti di cationi e altre fandonie. Forse per questo continuano a nominare il povero Arcuri. All’inizio non capivo perché Domenico, persona perbene, si prestasse a un simile gioco. Dopo la nomina sulla distribuzione dei vaccini ho capito. Arcuri è il nostro Signor Malaussène dei romanzi di Daniel Pennac. Arcuri è il responsabile della qualità di un magazzino che vende merce di pessima qualità e che lo utilizza come capro espiatorio da licenziare (per finta) davanti ai pochi clienti che si lamentano. Perché costa meno un capro espiatorio che migliorare la qualità del prodotto.

Pubblicità

Pubblicità