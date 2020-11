De Magistris: "La Campania è oltre la zona rossa. Prima si chiude meglio è"

"De Luca mi da dell'imbecille per nascondere il suo fallimento. I numeri in Campania non corrispondono alla realtà. Mi piacerebbe accertarli. Se si chiude solo io posso controllare la città". Parla il sindaco di Napoli

Vincenzo De Luca ha detto che lei è un imbecille. Sindaco De Magistris, Napoli è guidata da un imbecille? “Non mi ha dato solo dell’‘imbecille’. Mi ha definito ‘scemo del villaggio’ e poi “sedicente sindaco”. E potrei continuare con gli insulti. Come vede ho perso il conto delle contumelie, ma non ho perso la pazienza. De Luca crede di offendere me e invece non fa altro che offendere i napoletani e Napoli. E sa perché lo fa? Perché ha fallito. Il modello Campania non esiste”.

Pubblicità

Pubblicità